Perugia, nuovi chioschi e aree ristoro in via sperimentale in alcuni parchi: ecco la mappa

La Giunta comunale ha dato il via libera, in maniera sperimentale e temporanea, all’apertura di chioschi e aree ristoro in alcune aree verdi della città, quali San Martino dei Colli, via Omicini-Villa Glori, via Gigliarelli, San Sisto via Cimarosa, via Bonaccia, San Sisto via Liberati, via Baracca e Resina. La proposta era stata fatta direttamente dalle associazioni che le hanno in gestione nell’ambito del progetto Futuro nel Verde con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità oltre che la funzione sociale di luogo di aggregazione e coesione. Chioschi e aree di ristoro saranno sperimentati per un periodo di tre anni e poi per la definitiva approvazione sarà necessario il voto del consiglio comunale.

“Le associazioni forniscono un importante servizio alla comunità nella gestione delle aree verdi – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Otello Numerini- e come amministrazione comunale abbiamo tutto l’interesse ad incentivare con loro forme di collaborazione finalizzate a migliorare lo standard qualitativo delle aree verdi della città, anche attraverso sinergie con il sistema imprenditoriale ed accademico cittadino. Non dimentichiamo, inoltre, -ha concluso- che la gestione di punti ristoro nei parchi potrà comportare un incremento delle risorse da destinare alla cura del verde cittadino, oltre che un’opportunità di maggiore sicurezza e decoro delle stesse aree”.