Perugia non perderà lo straordinario cavallo di Paolo Ballerani: resterà alla Paolina

Perugia non perderà lo straordinario cavallo di Paolo Ballerani, vera attrattiva della Rocca del Sangallo. È così che Ballerani e il buon senso hanno vinto insieme “L’ultima crociata”, che è poi il titolo profetico di quella mostra eccezionale, impostata a quattro mani con Mauro Tippolotti. Il cavallo era sul punto di essere smontato. Lo avevamo annunciato con tristezza, mista a rabbia. Non perché l’Inviato Cittadino e Perugia Today avessero qualcosa di personale da tutelare, ma per lo scandalo che una decisione insensata stava suscitando nella civitas perusina. Dunque, stamattina Paolo e i suoi collaboratori stavano portando via le opere meno ingombranti, ma non avevano iniziato a disfare il cavallo poiché la squadra era impegnata nello smontaggio della mostra in Galleria Nazionale. Appena finito il lavoro là, sarebbero scesi alla Rocca Paolina per lo smontaggio del mastodonte.

È stato scritto “Caso è il nome di Dio quando non voleva firmare” ed è proprio da dire “hic digitus Dei est”. Infatti, forse anche a seguito dei nostri servizi che riferivano un malumore generalizzato una diffusa communis opinio, una serie di contatti fra amministratori ha sciolto il nodo gordiano, liberandosi da una sicura figuraccia. Qualche telefonata concitata fra sindaco e assessore, poi la decisione: il cavallo deve restare. Sta di fatto che, poco dopo le 11, si è presentata in mostra una funzionaria del Comune di Perugia ed ha annunciato la lieta novella.

“Fermi tutti: non smontate l’equino. Lo farete appena ne sarà decisa la collocazione”. Che è prevista in una zona prossima alle case dei Baglioni, in uno spazio di grande passaggio. Bene per l’arte, per la città, per l’appeal della Rocca Paolina. Ma quanta fatica! Meno male che repetita iuvant.