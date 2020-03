Primi fiocchi di neve a Perugia città, precipitazioni più intense sull'area nord

I fiocchi di neve dalle 10 di questa mattina stanno iniziando a scendere anche sul capoluogo umbro, Perugia. Le temperature si attestano intorno a 1-2 gradi e saranno stabili per tutta la prima parte della mattinata. Al centro di Perugia e nella prima cerchia fuori dalla mura si registra un leggero nevischio. Mentre sta nevicando più intensamento, imbiancando tetti e giardini, nell'area nord di Perugia, quella ovviamente più vicina all'appennino umbro-marchigiano dove si registrano, anche a fondo valle, accumuli intorno ai 5 centimetri e nevica copiosamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino meteo per Perugia centro e città prevede un po' di neve fino all'ora di pranzo ma con cielo irregolare (frequenti schiarite). Poi stop a precipitazioni che potrebbero riprendere nella notte, in maniera modesta, con le temperature che dovrebbero scendere fino a meno 2 gradi. Più esposta, come detto, l'area nord dove ci potrebbero essere degli accumuli di scarsa entità, in poche parole una spolverata bianca.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati