Perugia, nell'abitazione si scatena un incendio: allarme a Ponte Felcino

Incendio in una abitazione di Ponte Felcino nella mattinata di venerdì 24 agosto. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia con due squadre per arginare e domare le fiamme.



Secondo quanto appreso il rogo è divampato intorno alle 12.30. Sul posto anche un'ambulanza del 118. Fortunatamente non ci sono feriti. Le cause del rogo nell'appartamento al primo piano di un condominio a Ponte Felcino sono ora al vaglio dei vigili del fuoco.