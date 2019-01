Perugia in lutto, è morto Leonardo Cenci: "Corri Leo, corri felice e veglia su chi ti ha voluto bene"

"Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli. La sua missione sulla terra è terminata questa mattina, poco dopo le ore 10". Leonardo Cenci, il guerriero perugino, dopo giorni di lotta all'ospedale di Perugia è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 30 gennaio.

A darne notizia è Avanti Tutta, con un post su Facebook: "Di questi sei anni che gli sono stati "regalati" dalla malattia non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l’invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso.

Corri Leo in cielo, corri felice e veglia su chi, come noi, ti ha voluto sempre bene. Corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell'amore andando sempre #AvantiTutta. R.I.P. Guerriero".