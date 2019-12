Lutto nel mondo della medicina e del Perugia calcio: è morto Paolo Boldrini

Si è spento all’età di 75 anni, nel pomeriggio di sabato all’ospedale di Perugia, Paolo Boldrini, storico tecnico di laboratorio, collaboratore del professor Paolo Larizza, luminare e fondatore della scuola di Medicina di Perugia. Boldrini, assunto giovanissimo dall’Università di Perugia, ha seguito passo passo la sviluppo della clinica medica , formandosi con i tanti professionisti che rappresentato una eccellenza nella assistenza e nella ricerca.

Anche dopo aver lasciato il servizio, il prof. Larizza ha mantenuto rapporti di amicizia e frequentazione con alcuni allievi e tra questi proprio Boldrini, che oltre ad un impegno professionale che lo ha veduto sempre in prima linea, ha dato un sostanziale apporto anche nel volontariato e dell’associazionismo con la costituzione dell’ARUO (associazione regionale umbra osteoporosi). Grande appassionato di sport, aveva militato che aveva militato nella Juventina del presidente Falovo.

Proprio la passione per il calcio lo ha portato a collaborare per più di 30 anni con lo staff sanitario del Perugia, con l’incarico di eseguire i prelievi di sangue per gli esami di laboratorio ai calciatori. Il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Madonna Alta alle 15. Ai figli Simona e Stefano, e al genero Massimiliano Donnari le condoglianze della redazione.