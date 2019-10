Perugia in lutto, addio all'ex sindaco e senatore socialista. "Ciao Giorgio ci mancherai"

Perugia è in lutto. Se ne è andato l'ex sindaco, senatore socialista Giorgio Casoli. Era nato nel 1928 e fino a pochi anni fa era ancora impegnato politicamente dispensando consigli alle giovani leve socialiste e ai riformisti della città. Casoli è stato anche un esponente dichiarato della Massoneria. E' stato sindaco di Perugia dal 1980 al 1987 e senatore per due legislature (fino al 1994). Ha ricoperto anche l'incarico di Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni nel Governo Amato I. Il segretario regionale del Psi, Cesare Carini, ha dato l'annuncio della scomparsa tramite Fb: "Ciao Giorgio ci mancherai".