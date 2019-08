Ponte Morandi un anno dopo la tragedia, anche Perugia ricorda le vittime di Genova

Ad un anno esatto di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova (14 agosto 2018-14 agosto 2019), il sindaco Andrea Romizi, a nome dell’intera Amministrazione comunale,vesprime la solidarietà di Perugia alla città di Genova, stringendosi con forza attorno aivfamiliari delle 43 vittime.vProprio in occasione della prima ricorrenza del tragico evento, anche negli uffici delvComune in data odierna è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime delvcrollo del ponte.