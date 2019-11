Dramma in Caserma, deceduto militare della Guardia di Finanza: inuitili i soccorsi di colleghi e 118

Inutili i soccorsi da parte dei colleghi e poi, subito dopo, del personale medico del 118. Non c'è stato nulla da fare per un militare della Guardia di Finanza che è deceduto per un atto volontario. Il fatto è avvenuto questa mattina in caserma a Perugia. La vittima non era originaria del capoluogo umbro ma da tanti era in servizio e viveva qui. Il Comando della Guardia di Finanza dell'Umbria, con una nota ufficiale, ha ribadito che il militare - un 50nne - era "stimato ed apprezzato da tutti" e che "stamani, giunto come di consueto sul posto di lavoro, improvvisamente si è appartato e si tolto la vita". Il decesso, dopo il trasporto in condizioni disperate, è avvenuto questa mattina intorno alle 10 all'Ospedale di Perugia.