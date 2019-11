Centro storico, inizia a battere il "nuovo cuore" del riqualificato Mercato Coperto: "Gestione a gruppo di imprenditori locali"

L'assessore comunale Michele Fioroni ha annunciato tramite i social l'aggiudicazione della gestione del rinnovato Mercato Coperto di Perugia da 5 anni oggetto di una profonda riqualificazione degli spazi interni e della nuova filosofia commerciale e sociale a favore del centro storico. Così scrive l'esponente della Giunta Romizi: "News dal Mercato coperto! Aggiudicata in maniera definitiva la gestione. Dopo la verifica dei requisiti l'aggiudicazione sarà efficace. Il conto alla rovescia è partito, Perugia è pronta a riappropriarsi del suo luogo del cuore".

I particolari saranno resi noti a breve da Palazzo dei Priori. Per il momento c'è la conferma di una gestione a cui hanno fatto richiesta un gruppo di imprenditori locali per un totale di 1,5 milioni di euro. Nel nuovo mercato coperto spazi commerciali, per la ristorazione, per il sociale e anche un incubatore per far nascere e far sviluppare nuove imprese.