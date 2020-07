Persone Scomparse | Da 48 ore non si hanno notizie di Maram (15 anni): era uscita per andare in piscina

Sono passate 48 ore dalla scomparsa della 15enne Maram, residente a Perugia, e ancora non si hanno notizie. Tutte le segnalazioni purtroppo sono cadute nel vuoto. La famiglia, contattata da Perugiatoday.it, ha chiesto l'aiuto dei cittadini per cercare di rintracciare o capire cosa abbia spinto questa ragazza ad allontanarsi. La sorella ha spiegato che nel giorno della scomparsa Maram indossava una felpa rossa, pantaloni neri ed ha con sè uno zaino di color rosa e porta sempre occhiali neri rotondi. Il telefono risulta spento già dal pomeriggio del primo luglio. Ha lasciato l'abitazione spiegando ai genitori che si sarebbe recata in piscina. Ma non ha fatto più ritorno. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri di Perugia. Marama è una ragazza molto alta - 185 centimetri - e parla soltanto francese e arabo, da poco si era trasferita nel perugino. I numeri di telefono per contattare la famiglia in caso di segnalazioni: 3892306691 o 3297959824

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.