Le Segnalazioni - Una notte di raid contro le auto: spaccate, furti e fiancate "disegnate" con la chiave

Ancora una volta nella notte si registrano furtiin auto, con tanto di costosi danni a carico dei proprietari. Solo nella mattinata di oggi ci sono arrivate sette segnalazioni. Di notte sono state assaltati mezzi in sosta alla Cupa, ad Elce, a San Sisto e a Ponte Felcino. Il più delle volte sono stati spaccati con una pietra o una mazzetta i finestrini lato passeggero ma anche i lunotti posteriore per accadere direttamente al portabagagli. Tanti danni ma poco bottino: cd musicali, occhiali da sole, vestiario, orologi e un po' di monetine. Solo in un caso, a San Sisto, come segnalatoci da un nostro lettore, i ladri si sono accaniti su un'auto: con la chiave hanno fatto delle x su entrambe le fiancate (il veicolo era un Alfa, la Giulietta).

Solo una parte dei proprietari derubati ha fatto o farà denuncia. Gli altri sono sfiduciati e pensano solo a riparare i danni. "Tanto anche se li prendono... li rilasciano subito. E rischi di trovarteli nel quartiere più pericolosi di prima". Nelle settimane scorse le spaccate a danno di auto sono state registrare nel parcheggio davanti la Facoltà di Agraria a Corso Cavour, ma anche in viale Roma, Ponte San Giovanni e via del Macello.