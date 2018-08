FLASH - Temporali e vento forte su Perugia e provincia: strade allagate e alberi caduti

Pioggia e vento forte si stanno abbattendo sul capoluogo e provincia. Sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco il cui centralino non smette di suonare. Al momento arrivano notizie con il contagocce: alberi caduti nello spoletino e a Perugia.

Nel capoluogo, a valle, si registrano allagamenti importanti a Fontvegge, in via delle Caravelle, San Sisto e Pian di Massiano. Situazione difficile e traffico rallentato anche nell'area nord della città.

Gravi disagi si registrano alla stazione ferroviaria di Fontivegge dove la sala principale si è allagata; stessa sorte per il sottopasso che porta ai binari diventato un vero e proprio canale. Situazione difficile anche su tutti gli altri sottopassi della città trasformatosi: si sta provvedendo alla chiusura di quelli considerati pericolosi per il transito. Allagamenti, come confermato dai Carabinieri, anche nella zona di Centova e a San Mariano. Ad Umbertide un fulmine avrebbe causato un incendio che ha coinvolto diversi alberi.

AGGIORNAMENTO - ORE 18.25 - La bomba d'acqua sta creando notevoli problemi anche a Ponte Felcino dove le strade sono invase dall'acqua e si contano decine di scantinati e piani terra allagati. A Pian di Massiano ad aver avuto la peggio sono alcuni locali dello stadio Curi: nel museo e nel bar oltre 5 centimetri di acqua.

(aggiornamenti nel corso del pomeriggio)