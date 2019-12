Maltempo, albero cade su un'automobile: ferito il conducente

E' stato trasportato in ospedale per accertamenti un automobilista che nel pomeriggio di oggi, 13 dicembre, che è rimasto ferito dopo che l'auto sulla quale viaggiava è stata centrata da un albero. La pianta è caduta a causa delle raffiche di vento che, insieme all'insistente pioggia, stanno interessando tutta la provincia. Dove i vigili del fuoco sono intervenuti in numerose circostanze per richieste di vario genere. L'episodio si è verificato lungo la Marscianese, a San Fortunato della Collina.

(notizia in aggiornamento)