Perugia, la piccola Oriana se ne è andata: "Questo cuoricino ha lottato fino all'ultimo come un leone"

Ha lottato fino all'ultimo istante, ma il male l'ha portata via. "La nostra piccola Oriana se ne è andata, tre giorni fa, dopo una lotta contro un male fulminante che le ha fatto impazzire il cuore. Questo cuoricino ha lottato fino all'ultimo come un leone, per una lunga settimana in cui noi le stringevamo la mano ma in realtà era lei a stringere le nostre per infonderci coraggio, per darci il tempo di ricevere amore e forza dai nostri cari, dai nostri amici, dai medici, infermieri e tutto il personale dell'Utin di Perugia e della Rianimazione del Salesi di Ancona; anche loro hanno dato il cuore per questa bambina". E' questo il messaggio che i genitori perugini della piccola Oriana scrivono su Facebook.

"Nella enorme tragedia, nonostante i sensi annebbiati, abbiamo visto la profondità dell'animo umano e ricevuto un calore difficile da descrivere che ci spinge a non smettere di credere alla vita come ad un dono immenso, anche quando ci mostra il suo lato spietato.

La finestra del reparto sul mare di Ancona, la stanza di attesa come un'oasi per lo spirito, gli occhi dei sanitari che nonostante le mascherine vibravano nel dolore e affetto ogni volta che ci parlavano, la chitarra che ha suonato davanti al letto della nostra piccola per un attimo di paradiso condiviso...da soli siamo troppo poco, prendete il telefono, chiamate una persona a voi cara anche se non avete niente da dirle e trovate le parole, alimentate l'unica cosa inarrestabile di questa folle natura: l'amore. L'amore che gira, l'amore che dà speranza agli uomini, imperfetti e splendidi esseri umani", proseguono i genitori.

"Ringraziamo tutti voi che ci siete stati vicini con i pensieri e le preghiere, la vostra forza ci è arrivata ben chiara e continuerà a farlo.

Se qualcuno volesse fare un'opera di bene doni qualcosa ai reparti di terapia intensiva neonatale di Perugia e/o del Salesi di Ancona dei quali qua sotto vi scriviamo i riferimenti. Lì dentro lavorano uomini e donne che ogni giorno mettono una divisa e diventano angeli che salvano le vite del nostro futuro. Ci hai donato tanta vita Orianina meravigliosa. Ti abbiamo dato questo nome augurandoti di essere una combattente e lo sei stata sul serio. Ti hanno fatta anche volare in elicottero per farti continuare a lottare, adesso vola dove vuoi tu e dacci la forza con quel tuo dolce viso. Grazie amore".

Utin di Perugia: Associazione La Carica dei Prematuri odv

IBAN: IT15Q0623003088000030233263

Causale: Donazione in memoria di Oriana Romizi per la Rianimazione Pediatrica

Ospedale Pediatrico Salesi Ancona

Conto Tesoriere AOU Riuniti Ancona

IBAN: IT55L0311102600000000004017

Causale: Donazione in memoria di Oriana Romizi per la Rianimazione Pediatrica