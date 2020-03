Perugia in lutto: addio a Roberto Sorrentino, accademico ed esperto di elettromagnetismo

Perugia in lutto per la scomparsa a 73 anni del professor Roberto Sorrentino, ricordato anche dal Comune di Perugia: "Il sindaco e l’Amministrazione comunale - si legge in una notta ufficiale - esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof. Roberto Sorrentino, accademico ed imprenditore di livello internazionale".

Nato a Roma nel 1947, Sorrentino è stato, tra le altre cose, preside della Facoltà di Ingegneria dal 1995 al 2001, presidente di Gesenu Spa dal 2001 al 2003, fondatore della European Microwave Association (EuMA) di cui è stato presidente fino al 2009, nonché tra i fondatori e primo Presidente della Società Italiana di Elettromagnetismo.

Nel corso della sua lunga ed onorata carriera, dedicata principalmente alla ricerca sull’elettromagnetismo e alle sue applicazioni agli apparati per telecomunicazioni, radar e industriali di carattere innovativo, Sorrentino è stato autore di oltre 300 lavori, di quattro libri, editor di riviste internazionali, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti.