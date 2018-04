A Perugia spuntano i lucchetti dell'amore, il Pincetto come il Ponte Milvio di Moccia

Lucchetti che suggellano un amore giovanile. Alcuni con scritte a pennarello, un altro con un grande cuore luccicante. Un piccolo angolo del Pincetto è dedicato agli innamorati. Già, perchè la "moda" dei lucchetti - dopo il film di Moccia "Tre metri sopra il cielo - e che ha "consacrato" il romano ponte Milvio come simbolo dell'amore, pare sia ancora in voga. A ridosso dell'ascensore che conduce al minimetrò e sulla rete del balcone che scopre una vista mozzafiato di Perugia, sono stati agganciati alcuni lucchetti, per una ora una decina, chiusi con una chiave che forse solo gli innamorati, un giorno, potranno aprire.