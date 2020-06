Perugia, bollettino calore del Comune: 48 ore di "forte disagio", le regole da adottare

Livello 3, ovvero forte disagio, per le giornate del primo e due luglio a Perugia a causa delle alte temperature previste dal bollettino della protezione civile. Si ipotizzano 48 ore con il termometro fino a 34 gradi; da qui la decisione della protezione civile di innalzare il livello dell'allerta calore e rilanciare il piano emergenza che prevede regole ed eventuali luoghi dove andare.

Gli inviti alla popolazione per affrontare il livello 3 sono quelli canonici ma vale la pena di ricordare: bere più liquidi ( in particolare acqua ); stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15); ventilare l'abitazione; nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche); indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la

circolazione dell'aria sul corpo; evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto;

nel caso in cui si debbano svolgere attività all'aria aperta: limitarle alle ore mattutine e serali; preferire pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi; non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo, Consultare il Piano Comunale di gestione delle ondate di calore 2020 pubblicato nel sito del Comune di Perugia - aree tematiche – piani e progetti – piano emergenza calore.