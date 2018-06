L'orchestra degli studenti del Liceo Musicale Mariotti sbanca il San Carlo di Napoli: doppio premio

Doppio premio per l'orchesta formata da studenti del Liceo Musicale Mariotti di Perugia che ha letterlmente incantato la giuria nel tempio della musica, ovvero il San Carlo di Napoli. I giovani musicisti perugini hanno conquistato il primo posto "Teatro San Carlo" e in più il premio speciale Giuria con la seguente motivazione: "perchè è stata valutata una formazione matura, risultato apprezzabile per armonia e colore, espressione di repertorio complesso".L'orchestra del Musicale Mariotti è formata da 60 elementi ed è guidata dal professore Francesco Seri.

