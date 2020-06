Lavori in città. Partita l'opera di manutenzione per il Cva di Montelaguardia: il progetto

Al via i lavori di manutenzione del CVA di Montelaguardia, finalizzati alla certificazione antincendio della struttura, costituita da una sala polivalente, a cui si aggiungono ulteriori locali posti all’esterno (un magazzino, una cucina e un locale - centrale termica). La sala principale sarà sottoposta ad un intervento di trattamento delle parti lignee per incrementarne la resistenza fuoco, quindi saranno effettuati interventi di adeguamento sull’impianto elettrico, mentre i corpi illuminanti e le plafoniere di emergenza verranno sostituiti con modelli a led, per ottenere il miglioramento dell’efficienza energetica. Il valore dei lavori è di circa 80mila euro.

“Con l’intervento al CVA di Montelaguardia -ha spiegato l’assessore Otello Numerini- vogliamo rendere ancora più sicura e fruibile la struttura, come abbiamo fatto con altri CVA del territorio, che da troppo tempo attendevano questo adeguamento. D’altro canto, le associazioni locali gestiscono le aree verdi e le relative strutture con impegno e responsabilità, pertanto ritengo -ha concluso- che sia inderogabile l’intervento da parte del Comune anche come segno di attenzione e riconoscenza al territorio.”