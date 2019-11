Investito mentre cammina in strada, grave 19enne: è in prognosi riservata

Un 19enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato nel tardo pomerigigo di giovedì 7 novembre, in via Fasani, una traversa di via Ruggero d'Andreotto, a Perugia.

Il giovane, di origini pugliesi, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia, ha riportato importanti traumi in particolare alla testa. E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dove è monitorato costantemente dai medici che decideranno nelle prossime ore come procedere.

Come riporta FoggiaToday il gruppo 'Madonna della Divina Provvidenza' di San Severo ha lanciato un appello: "Le sue condizioni sono molto gravi. Chiediamo a tutti, personalmente e come comunità, di pregare per lui e per la sua famiglia".

Sull'investimento indagano gli agenti della polizia municipale