Perugia è sempre di più un Comune 4.0: svolta digitale anche all'anagrafe, addio quintali di carta e tempi di attesa

Altri quintali di costosa carta risparmiati. Altra sfida verso la digitalizzazione del Comune di Perugia dopo il sucesso della Circoscrizione 4.0, i certificati online e Pago online. E' il primo capoluogo d'italia al momento ad aver fatto ingresso nell'entra ufficialmente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati telematica nazionale istituita dal Ministero dell’Interno, nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi -circa 8000- dei comuni italiani. L’ANPR sarà la prima banca dati che riunirà le informazioni di circa 60 milioni di residenti in Italia, a cui si aggiungono anche gli italiani residenti all’estero, iscritti nell’AIRE. Sarà, in sostanza, il sistema anagrafico di riferimento dell’intero paese.

Perugia potrà, dunque, d’ora in avanti, colloquiare con gli altri comuni facenti parte dell’Anagrafe,esclusivamente in via telematica, eliminando l’uso del cartaceo, semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e richiesta di nulla osta per l’emissione delle carte di identità. Alla banca dati dell'Anagrafe possono far riferimento non solo i Comuni, ma l’intera Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali. Per capire quanto sia efficiente il sistema con la messa in opera di ANPR, basta qualche

numero. Si stimano 7.000 cambi di residenza ogni giorno, al costo per cambio di 37 euro. Il costo per le PA è di 259.000 euro al giorno e di 65 milioni di euro l’anno. Con ANPR questi

costi sarebbero praticamente abbattuti dato che le informazioni sono già disponibili in un unica piattaforma.

“E’ un salto di qualità del Comune nel quadro della digitalizzazione –ha detto con orgoglio l’assessore alla Demografia Dramane Wagué- che arriva a integrare un percorso già avviato

da tempo e che ha visto la fattiva collaborazione tra le istituzioni, il Ministero dell’Interno, la Prefettura, gli uffici comunali che hanno lavorato in squadra, sotto la direzione dei dirigenti Bonifacio, De Micheli e Migliarini, il Team della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, Sogei e Maggioli Informatica Spa. Per arrivare a questo importante risultato –ha concluso- sin dal 2016, gli uffici comunali di Perugia hanno portato avanti un lavoro molto complesso di cui siamo particolarmente orgogliosi.”