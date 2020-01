Incendio nel convento di Montescosso, crolla il tetto di un magazzino a pochi metri dalla canonica

Incendio all'interno del convento di Montescosso, a Perugia. Fiamme all'interno di un magazzino dove, oltre a una cella frigorifera, era conservato materiale della Diocesi destinato ad essere donato.

Le fiamme hanno danneggiato l'edificio per metà, provocando il crollo del tetto. Il magazzino si trova a pochi metri di distanza dalla canonica. Sul posto, oltre i vigili del fuoco impegnati dalle 21.15 del 21 gennaio a domare le fiamme, gli investigatori della Questura che stanno effettuando accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.