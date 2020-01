Ponte Felcino, paura in una casa: a fuoco i miobili del giardino

Sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio che, nella notte di sabato 11 gennaio, ha distrutto mobili da gardino e suppellettili vari all'esterno di un'abitazione di Ponte Felcino.

L'allarme è scattato intorno alle 3 in via Morandi. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme ed evitato che si potessero estendere. Accertamenti ancora in corso.