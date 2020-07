Perugia, il Questore in visita alla polizia ferroviaria di Fontivegge

Una visita per incontrare chi fa rispettare la legge sui treni e nelle stazioni di Umbria, Marche e Abruzzo. Il Questore della Provincia di Perugia ha fatto visita all'ufficio della polizia ferroviaria a Fontvegge ed è stato ricevuto dal dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, la dottoressa Maria Letizia La Selva.

La sicurezza della Stazione, i controlli a bordo dei treni ed i provvedimenti di allontanamento urbano sono stati solo alcuni degli argomenti che il Questore ha affrontato nell’occasione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Essenziale – ha ribadito il Questore Sbordone – mettere in atto strategie sinergiche fra le Specialità e la Questura, indispensabile a facilitare la buona riuscita dei servizi e, per quanto concerne la Stazione Ferroviaria di Fontivegge, significativo contributo è offerto dal punto di visibilità della Polizia di Stato situato in piazza Vittorio Veneto che costituisce un punto di riferimento per tutte le Forze di polizia impegnate nei vari servizi di controllo espletati nell’omonimo quartiere cittadino".