Perugia-Gubbio-Gualdo: la mafia nigeriana vuole anche la provincia. Arrestati 10 corrieri della droga: tutti richiedenti asilo

Dopo essere diventata autonoma a livello di mercato perugino - una delle piazze vip del rifornimento di droga per tutto il Centro Italia - ora i clan della Mafia Nigeriana cercano di aumentare il giro dei clienti andando a vedere droga nei comuni più piccoli puntanto sui giovanissimi con dosi a buon prezzo d mariijuana e coca. La prima centrale è stata scoperta dai Carabinieri di Gubbio che dal 2017 stavano indagando sui flussi di decine e decine di dosi piazzata tra Gualdo e Gubbio.

Il pusher era un insospettabile richiedente asilo, arrivato con i Barconi, e ospite in una struttura protetta a Gubbio. Si spostava a piedi e con i mezzi pubblici per consegnare la droga a giovani e meno giovani sempre in posti isolati. La prenotazione avveniva tramite telefono e stando alle intercettazioni per indicare la droga si utilizzava il termine in codice "arachidi", da qui poi il nome dell'indagine portava avanti fino ad oggi dal Comando Carabinieri di Gubbio.

Sul territorio non ha operato solo questo pusher, ma ne sono stati individuati e fermati altri 10, di cui 8 uomini e 2 donne, Tutti di nazionalità nigeriana e tutti richiedendi asilio. I militari hanno individuato anche il covo perugino del clan: in via Marsala. Tutto è stato posto sotto-sequestro. Nell'appartamento sono stati trovati anche tragitti, orari dei mezzi pubblici e biglietiti per treni e bus; quest'ultimi venivano consgenati ai corrieri per raggiungere i comuni dell'Appennino, Foligno compreso.