Maxi frode scoperta dalla Finanza di Perugia: così le coop nascondevano milioni di euro al Fisco

Milioni di euro nascosti al Fisco sotto a un giro di fatture false. Ma è arrivata la Guardia di Perugia. Le Fiamme Gialle hanno smantellato un complesso meccanismo di frode che permetteva ai gestori di alcune cooperative dislocate in tutta Italia di nascondere gli utili. Come? Con un maxi giro di fatture false, predisposte da un’azienda di Perugia

Le indagini della Guardia di Finanza di Perugia, coordiante dalla Procura, hanno scoperto che l’azienda, priva di struttura produttiva e di personale, aveva emesso fatture false per milioni di euro, documentando operazioni, mai avvenute, delle più disparate tipologie (tra cui anche la vendita di mobili d’epoca). Le Fiamme Gialle hanno ricostruito una base imponibile sottratta a tassazione di 3,5 milioni di euro.

E non è finita qui. Come accertato dalle indagini dei Finanzieri, i responsabili delle cooperative utilizzavano quelle fatture false per fare risultare costi più alti, così da potere dichiarare utili inferiori a quanto effettivamente realizzato. I Finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro “per equivalente” su beni del valore complessivo di 2,4 milioni di euro.

Tra i reati segnalati all’Autorità Giudiziaria dalle Fiamme Gialle c’è anche l’occultamento o distruzione di scritture contabili. I militari hanno anche identificato e denunciato un cittadino lituano che era stato incaricato di trasferire, ma solo sulla carta, la sede della società cartiera all’estero. Una mossa, spiegano dalla Guardia di Finanza, per potere eludere gli accertamenti fiscali e rendere più difficoltoso smascherare la frode.