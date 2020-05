Un'altra perugina taglia il traguardo dei 100 anni: grande festa per la nonna del Borgo Sant'Antonio

La nonna di Borgo Sant'Antonio, Gina Scopetta, ha festeggiato 100 anni insieme agli amici del quartiere, l'amministrazione comunale e familiari. È stato l'assessore Luca Merli a portare, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio gli auguri dell'Amministrazione comunale alla signora Gina Scopetta nel giorno del suo centesimo compleanno. Tutto il Borgo Sant'Antonio Porta Pesa ha voluto fare gli auguri alla signora Scopetta, ed è stata proprio la più piccola del borgo, Clara, due anni, a portarle la torta con cui festeggiare. Visibilmente emozionata per la partecipazione, la centenaria ha voluto ringraziare tutti per aver reso così particolare questo traguardo. L'assessore Merli le ha consegnato la riproduzione in pergamena del suo atto di nascita.

