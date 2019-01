Maltempo a Perugia, capoluogo imbiancato... da una forte grandinata: bollettino prossime 48 ore

Una forte grandinata s è abbattuta su gran parte di Perugia nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 15 dal centro strorico a a San Sisto, da Madonna Alta a Ponte San Giovanni, fino a Tavernelle lungo la Pievaiola; il cielo ha scaricato palline gelate che hanno prima imbiancato e poi reso viscido il manto stradale.

Ci sono stati piccoli tamponamenti di auto ma senza gravi conseguenze. L'emergenza è andata avanti fino alle 16 con tanto di traffico rallentato sulle arterie cittadini che sul Raccordo Perugia-Bettolle. La pioggia-grandine si è trasformata in altra neve sull'appennino umbro-marchigiano, Valnerina e Altotevere anche a quota collinare - intorno ai 700 meri - ma già nelle prossime è prevista una piccola tregua.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Migliora dalla serata - scrive nel bollettino UmbriaMeteo.com - con cessazione delle precipitazioni e nubi in calo da ovest. Venti deboli o moderati inizialmente occidentali poi settentrionali. Martedì 29 gennaio giornata simile a quella di ieri sabato 26 gennaio, quindi cielo sereno o poco nuvoloso con venti deboli settentrionali, temperature minime in calo e massime in aumento". Ma non è destinato a durare il bel tempo: "Confermata la nuova perturbazione da mercoledì 30 gennaio": hanno ribadito gli esperti di UmbriaMeteo ma senza dare particolari.

Gallery