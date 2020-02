Allarme da Sant'Erminio: "Gomme della auto squarciate per gioco". Il racconto

Il proprietario dell'auto presa di mira racconta di aver trovato la mattina dello scorso 31 gennaio due pneumatici a terra, bucati. La vettura parcheggiata sotto casa, nella zona di Sant'Erminio. "Me li ha fatti notare una signora di passaggio, ho provato a capire quello che fosse successo". E la spiegazione gli è apparsa abbastanza lampante, qualcuno sembra si sia divertito a danneggiare le gomme. "Ho pensato che si trattasse di un dispetto, poi ho ragionato che vivo a Perugia da poco tempo, sto fuori quasi tutta la settimana per lavoro, nel weekend esco di rado. Insomma, non credo di essere così conosciuto, non mi risulta di avere fatto qualcosa che possa giustificare una 'vendetta'".

E mentre cerca di fare luce nel mistero, un'ulteriore scoperta: "Ben presto copro di non essere l'unico della zona ad aver avuto lo stesso problema - racconta - da circa una decina di giorni, da quello che mi è stato riferito, c'è qualcuno che sistematicamente si aggira nella zona a danneggiare gomme. Ulteriori commenti sono inutili, io intanto sporgerò denuncia contro ignoti".