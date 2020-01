Perugia, giovane aggredita in casa dall'ex e dal suo cane: dopo le coltellate la denuncia

Una storia finita che ha rischiato di chiudersi in tragedia nel centro storico di Perugia, dove una ventenne perugina - secondo quanto riporta l'edizione umbra de 'La Nazione' - ha vissuto una notte da incubo venerdì scorso (10 gennaio) quando il suo ex si è presentato a casa sua insieme a un cane. Minacce e colpi di coltello, al tronco e al volto sfiorandole anche l'occhio con un fendente mentre su di lei si avventava anche l'animale. Attimi terribili e tanta paura fino a che la giovane non è riuscita a buttare fuori di casa l'uomo, albanese, per chiamare poi i genitori e attendere l'intervento della polizia e dell'ambulanza del 118. Una volta trasportata all'ospedale perugino 'Santa Maria della Misericordia', la ragazza è stata medicata dalle lesioni giudicate guaribili dai medici in 20 giorni. Solo il lunedì (13 gennaio) è scattata la denuncia alla Questura di Perugia ed è ora la squadra mobile a indagare per lesioni colpose.