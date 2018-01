E’ l’inizio delle Giornate del Bartoccio: spettacoli, mostre, la gara di bartocciate, i burattini di Mirabassi

La tradizionale maschera perugina del Bartoccio e la sua strampalata corte: la moglie Rosa, il compare e rivale Mencarone, la figlia Santina, si apprestano a fare il loro ingresso trionfale in città anche nel 2018: quest’anno la nostra maschera indosserà il nuovo costume realizzato dalla Sartoria teatrale di Divertilandia, salirà sul Minimetrò e andrà a ricevere dal Sindaco di Perugia le chiavi della città!

E’ l’inizio delle Giornate del Bartoccio, previsto per il 20 gennaio. La tradizione vuole che il Bartoccio entri in città cantando le bartocciate, in cui prende in giro e sbeffeggia i potenti e i prepotenti, gli sfruttatori e gli evasori, gli inquinatori e i burocrati, i politicanti e i loro servi. E le bartocciate saranno infatti anche quest’anno al centro delle iniziative delle Giornate del Bartoccio che sta preparando la Società del Bartoccio. “Dobbiamo ridare al Bartoccio il suo carattere corrosivo e mordace, e non addormentarlo sotto la benevola e finta tolleranza del carnevale”, ha dichiarato il presidente della Società del Bartoccio, Renzo Zuccherini.

Ci saranno anche quest’anno mostre, conferenze, spettacoli, iniziative varie; tra le principali, è prevista la gara di bartocciate, il grande spettacolo di burattini di Mirabassi, un ricordo di Marco Vergoni, e un concerto di canzoni perugine con presentazione di un nuovo cd. Il programma completo sarà diffuso a giorni. Sul manifesto del 2018 campeggia il Bartoccio disegnato da Filippo Paparelli, giovane ma già affermato disegnatore della “scuderia” della Biblioteca delle Nuvole: una nuova interpretazione grafica della nostra maschera, che si aggiunge a quelle di Marco Vergoni, Moreno Chiacchiera, Claudio Ferracci, Marco Leombruni. Il manifesto è in stampa e sarà presentato nella conferenza stampa di lancio del carnevale del Bartoccio. Dunque non ci resta che aspettare: carnevale è vicino.