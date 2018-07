Viaggio nella Perugia del Futuro: ecco i cantieri di Fontivegge, Teatro Pavone, Mercato Coperto e San Francesco al Prato

Il futuro di Perugia o forse sarebbe meglio dire la Perugia del futuro passa per quattro grandi cantieri ancorsa in corso: uno spazio per il co-working a Fontivegge, un Auditorium di oltre 500 posti a San Francesco al Prato, un nuovo polo commerciale con aree di socializzazione nel rinato Mercato Coperto e uno storico teatro, il Pavone - i cui lavori sono pressoché ultimati - in una veste rinnovata. Quattro progetti realizzati dal Comune di Perugia grazie al cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che per tali interventi ha stanziato circa 3 milioni di euro.

Sono andati in avanscoperta nei cantieri per verificare in prima persona lo stato dell’arte dei lavori il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo Sviluppo economico, Marketing territoriale e arredo urbano Michele Fioroni e l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e Perugia Ultradigitale Francesco Calabrese per il Comune, il Presidente della Fondazione Giampiero Bianconi ed il Presidente onorario Carlo Colaiacovo.

LA NUOVA FONTIVEGGE

Quello che era un “non luogo” o un riparo per sbandati e perdigiorno, ovvero un porticato aperto adibito a fermata dell’autobus, si sta trasformando in un “luogo” polifunzionale che dovrebbe essere aperto al pubblico alla fine di ottobre 2018. Si sta costruendo una sorta di edificio chiuso con vetrate continue da cielo

a terra che ospiterà un co-working, uno spazio di lavoro collettivo per stimolare le idee e la creatività dei giovani, un centro all’avanguardia per lo sviluppo di start-up innovative.

L’assessore Michele Fioroni ha ricordato che si sta “lavorando per definire nuovi spazi urbani che aiutino a creare nuove opportunità di lavoro nei settori emergenti e innovativi dell’economia: un impulso all’autoimprenditorialità e alla diffusione dell’innovazione tecnologica”.

SAN FRANCESCO AL PRATO

Seconda tappa a San Francesco al Prato, dove i cantieri sono a pieno regime per riportare a Nuova vita uno dei monumenti simbolo di Perugia, da anni inutilizzato. A fine anno l’ex chiesa riaprirà al pubblico dopo un’accurata operazione di restyling che la trasformerà in un Auditorium con oltre 500 posti. Alla tutela e alla salvaguardia dell’impianto architettonico dello splendido complesso monumentale si uniscono nuovi allestimenti dotati di strumenti e

tecnologie all’avanguardia per mettere a disposizione un contenitore per iniziative socio-culturali e in particolare per eventi musicali. “La nostra continua vicinanza alla città di

IL MERCATO COPERTO

Ha l’ambizione di diventare una sorta di “Hub alimentare” l’imponente struttura del Mercato Coperto, il terzo dei cantieri visitato dalla delegazione del Comune e della Fondazione. Sui due piani accessibili e collegati attraverso scale mobili e sovrastati da un enorme lucernaio verranno collocate attività commerciali di varia natura: rientreranno i vecchi banchi alimentari temporaneamente spostati al mercato scoperto proprio pe permettere la realizzazione degli interventi; arriveranno nuove botteghe di operatori agricoli per la vendita dei prodotti regionali; si aggiungeranno attività per la ristorazione e stimol all’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali. Il Mercato Coperto potrà così diventare una sorta di alter ego del co-working di Fontivegge, un luogo di incubazione start-up indirizzato alla filiera dell’enogastronomia, dell’agricoltura e del turismo, una ver e propria piazza pulsante di vita dalla mattina alla sera. I lavori termineranno ad ottobre.

“Siamo convinti che lo sviluppo economico della nostra città - ha detto a questo proposito il sindaco Andrea Romizi - debba necessariamente passare per lo sviluppo

urbanistico. Perugia è ricca di strutture che ne testimoniano la storia; ferma restando la salvaguardia architettonica delle stesse possiamo trovare formule innovative che ci consentono di valorizzare tale patrimonio e di utilizzarlo come volano per la crescita economica e culturale”.

TEATRO PAVONE

Già terminato, il primo stralcio degli interventi che hanno interessato lo storico Cinema Teatro Pavone, ultima tappa di questo viaggio alla scoperta della nuova Perugia. Gli interventi hanno riguardato il ripristino di alcune strutture portanti con la copertura e il consolidamento di alcuni spazi dove sono stati allestiti nuovi servizi e nuovi camerini.