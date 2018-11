Assalto all'auto parcheggiata, l'appello di una mamma: "Hanno preso anche il passaporto di mio figlio"

Razzia nell'auto parcheggiata. Secondo la denuncia di una mamma è successo a San Martino in Campo, nel pomeriggio di sabato. I predoni, come spiega la donna a PerugiaToday, hanno spaccato il vetro dell'auto e hanno rubato uno zaino. Dentro c'erano il portafogli della donna, i documenti e anche il passaporto di suo figlio. L'appello della mamma è per ritrovare almeno il passaporto.

A Foligno, invece, i ladri hanno rubato i tutori di un bimbo di due anni. Senza quelli, il piccolo non può camminare. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" ha lanciato un appello sulla pagina Facebook per aiutare la mamma del bambino.