Perugia, furto in auto in via del Cortone. L'appello: "Mi hanno rubato il pc, aiutatemi"

Furto in un'auto parcheggiata in via del Cortone, a Perugia. Matteo lancia un appello sui social per ritrovare almeno l'hard disk, pieno di progetti di lavoro importantissimi. "Oggi in via del Cortone a Perugia hanno spaccato il finestrino della macchina e rubato il computer che, sì stupidamente, avevo lasciato dentro - scrive Matteo - . Vi prego di farmi sapere qualunque cosa possa essere utile a riavere anche solo l'hard disk all'interno del quale c'è un sacco di lavoro importante".

