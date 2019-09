Perugia - Frosinone, infortunio in campo: portiere trasportato in ospedale

Potrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, il portiere del Frosinone ricoverato nella serata di ieri dopo uno scontro di gioco con un avversario. Francesco Bardi, come informa una nota dell’ospedale, era stato trasportato con urgenza in autoambulanza al Pronto Soccorso del S.Maria della Misericordia per “ trauma cranico con perdita transitoria di memoria”.

Ricoverato dopo gli accertamenti strumentali effettuati dalla struttura di Radiologia, senza che si evidenziassero lesioni di particolare gravità, il calciatore ha trascorso la notte presso la struttura dell’OBI del Pronto Soccorso (osservazione breve intensiva), diretta dal dottor Paolo Groff. Ora si aspetta l’esito della Tac, che verrà effettuata in giornata, per valutare le condizioni cliniche. Se l’esito sarà negativo, come lascia presupporre il costante monitoraggio dei parametri vitali, Bardi potrà rientrare in sede già nella giornata di oggi.