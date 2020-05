Frecce Tricolori, tra entusiasmo e polemiche. Romizi: "Piazza ordinata, mascherine a chi era sprovvisto"

Orgoglio, voglia di ricominciare uniti sotto il tricolore e tante polemiche. Il giorno delle Frecce Tricolore, con tantissimia gente in Corso Vannucci a Perugia, oscilla tra gioia e paura per il Covid, tra favorevoli e contrari dell'ordinanza anti-assembramenti dopo i fatti di venerdì scorso e come al solito tra chi è tifoso di una parte e chi dell'altra (politica). Il sindaco Andrea Romizi ha voluto subito rispondere a chi lo accusa di aver sottovalutato l'ennesimo assembramento in centro e quindi di non essere coerente rispetto all'ordinanza dopo risse e festeggiamenti dei giorni scorsi.

"Tutta la piazza ha assistito in maniera molto ordinata, i pochi che erano sprovvisti di mascherine ne sono stati muniti dalla polizia locale. Vi ricordo che da ieri è in vigore l’ordinanza secondo la quale per chi staziona nelle aree previste è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione personale". Chi era presente ha visto direttamente polizia e municipale intervenire per ripristinare la distanza di sicurezza e rimproverare prima e fornire dopo mascherine. Ma ovviamente, sempre per diritto di cronaca, non sempre è stato possibile data l'importanza dell'evento e l'entusiasmo riscontrato sulla piazza. Il sindaco ha voluto sottolineare infine il messaggio delle Frecce Tricolore: "Oggi hanno colorato il cielo di Perugia in un emozionante volo nel nome della solidarietà, della rinascita e della coesione. Grazie per averci abbracciato idealmente, grazie per averci fatto sentire uniti più che mai".