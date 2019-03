Perugia: biblioteca privata distrutta dalle fiamme, paura in via Mattioli

Un patrimonio di libri andati in fumo. Ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche al resto della casa di via Mattioli, a Perugia.

L'incendio si è verificato in una camera adibita a studio dove le fiamme hanno potuto trovare una grossa quantità di carta per propagarsi. FIno all'intevento dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour. Nessuno è rimasto coinvolto. Accertamenti sulle cause del rogo.