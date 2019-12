Fiamme in un appartamento, ustionate due persone. Accertamenti in corso

Fiamme in un appartamento in strada San Marco-Ponte d'Oddi a Perugia. Nell'incendio sono rimaste ustionate due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di corso Cavour e gli esperti del nucleo investigativo antincendio per ricostruire le cause del rogo. L'appartamento si trova al terzo piano di un edificio, ma non risultano coinvolte altre abitazioni.

Gli accertamenti sono ancora in corso.