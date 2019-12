Fiamme in un appartamento, grave una bambina di 5 anni. In prognosi riservata anche una donna di 65

Sono molto gravi le condizioni delle due persone rimaste ustionate gravemente ieri sera, lunedì 9 dicembre, nell'incendio di un appartamento al terzo piano di un palazzo di San Marco, lungo la strada per Ponte d'Oddi.

Si tratta di una bambina di cinque anni che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto e alle mani, la piccola dopo essere stata messa in sicurezza è stata trasferita con un'autoambulanza del 118 nella notte all'ospedale Gemelli di Roma dove si trova ora ricoverata in rianimazione. Sono anche gravi le condizioni di una donna di 54 anni, di origine straniera come la bambina, che è stata messa in sicurezza all'ospedale di Perugia, si trova anch'essa ricoverata in rianimazione.

Non si conosce la dinamica dell’incidente domestico, sono intervenuti i vigili del fuoco.