Fiamme nell'appartamento, migliora la donna rimasta ustionata insieme a una bimba di 5 anni

I medici del Santa Maria della Misericordia di Perugia hanno dichiarato fuori pericolo di vita la donna che lunedì sera è rimasta ustionata nell'incendio che ha interessato un appartamento a San Marco.

Nell'incendio è rimasta ferita in maniera molto grave anche una bambina di cinque anni che è stata trasferita al Gemelli di Roma a causa della gravi ustioni riportate. La piccola è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni, al momento, restano critiche