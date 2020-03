Sorpresi in auto con 21 dosi di cocaina, denunciati

Viaggiavano su un'auto che non era la loro. E trasportavano un carico decisamente particolare: cocaina. Una decina di grammi, divisi in 21 involucri pronti per essere venduti. Li hanno trovati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile durante un controllo nell'ambito di un rafforzamento del monitoraggio del territorio di Perugia.

Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio i due giovani albanesi controllati, 34 e 27 anni entrambi incensurati e senza fissa dimora.