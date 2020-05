Consiglio comunale, passa la proposta dei 5 Stelle: "Tosap azzerata fino alla fine dell'anno"

Il consiglio comunale di Perugia, con una votazione trasversale, ha mandato un messaggio forte e chiaro alla Giunta: valutare la possibilità di prevedere per tutto il 2020 l'esenzione delle rate residue della tariffa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2020. Il provvedimento è stato previsto già dal Governo Conte ma si riferisce ad un periodo che va dal primo maggio al 31 ottobre, mentre la proposta della capogruppo del Movimento 5 Stelle prevede fino alla fine dell'anno.

“La pandemia da Covid-19 - ha sostenuto Tizi - avrà, infatti, un impatto economico enorme, che le istituzioni tutte e, quindi, anche quella comunale, devono cercare di attenuare il più possibile, mostrando vicinanza ai cittadini. É per questo che ho deciso di proporre al Sindaco e alla Giunta l'adozione di misure dirette ad aiutare la ripresa economica di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, tra i primi a subire in maniera devastante l'impatto della pandemia da Covid-19. In particolare, -prosegui Tizi- l’idea è quella di chiedere l'impegno di Sindaco e Giunta a valutare la fattibilità di provvedimenti miranti a cancellare, per tutto il 2020, la riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La misura, secondo i proponenti, è pensata per tutte quelle attività che hanno spazi e tavolini all’aperto nel centro storico come nelle zone periferiche. "Un provvedimento - ha concluso l'esponente 5 Stelle - in tal senso non solo è capace di offrire un sostegno economico per il settore e un segnale di attenzione e di vicinanza a piccoli imprenditori e negozianti ma è, soprattutto, un investimento sul futuro: l’esenzione dal canone potrà essere un contributo per ripartire quando l’emergenza sarà cessata, per rilanciare attività economiche fondamentali della città.”