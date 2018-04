Articolo di servizio - Enel al lavoro per cambiare centraline: molte vie a Perugia senza energia, la mappa dell'area

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico del territorio comunale di Perugia: lunedì 23 e martedì 24 aprile la società elettrica effettuerà due importanti interventi per il restyling delle cabine elettriche denominate “Italia”, “Osp Riuniti” e “Università”, che forniscono alimentazione rispettivamente alla zona del centro di Perugia compresa tra piazza Italia, via della Sapiena, via Bonazzi, via Menicucci, via Caporali e via Bruschi; all’area di Collestrada; alla zona dell’Università degli Studi di Perugia.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su due giorni diversi: lunedì 23 aprile, dalle ore 17:00 alle 21:30, nell’area del centro suddetta per un numero circoscritto di civici; martedì 24 aprile a Collestrada 8:30 – 16:00 via della Valtiera 171, 181, sn e str. Collestrada sn e alla zona dell’Università solo dalle 8:00 alle 8:30 e dalle 14:00 alle 14:30 via degli Offici civ. da 3 a 5 e via Tiberi 2, 3 e dalle 8:00 alle 14:00 piazza Morlacchi 24. I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.