Due chili di cocaina nascosti nel garage, tre arrestati

Circa due chili di cocaina, divisi in 178 involucri, nascosti in due garage di Corciano e Castel del Piano. Tre albanesi, di 41,43 e 27 anni, i primi due con precedenti per droga, in manette. È il risultato dell'operazione potrà a a termine dai carabinieri della compagnia di Perugia.

Nel corso del blitz, sono stati sequestrati oltre 1.500 euro in von tanti, materiali per il confezionamento, 5 cellulari.