Eroina, soldi in contanti e una pistola: spacciatore catturato a Ponte Felcino

Beccato e ammanettato. Gli agenti della polizia di Perugia hanno arrestato uno spacciatore a Ponte Felcino: si tratta di un 51enne tunisino, pluripregiudicato. Tutto è cominciato con un controllo degli uomini della Volante, che hanno individuato e bloccato un 47enne. L'uomo ha tentato di buttare via la dose di eroina appena acquistata dal pusher, ma non è andato lontano.

Così i poliziotti hanno risalito la corrente e trovato l'appartamento dello spacciatore. In casa altra eroina, soldi in contanti, diversi cellulari e anche una pistola scacciacani. Il 51enne è stato arrestato. Sequestrato tutto il materiale ritrovato. Nei confronti del tunisino, sottoposto al regime di detenzione domiciliare, è stato disposto il processo per direttissima, nel corso del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.