Tragedia a Perugia, precipita dal palazzo e muore: sul posto la polizia

Tragedia nella mattinata di martedì 10 settembre a Perugia. Secondo quanto ricostruito una donna è morta precipitando da un palazzo a San Sisto nelle prime ore della mattinata. Sul posto la polizia di Perugia e un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia.