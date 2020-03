Sfonda il vetro di un'auto e ruba gli attrezzi da giardino, arrestato

I carabinieri sono riusciti ad arrivare prima che potesse dileguarsi, allertati da un residente della zona. In manette un 23enne gambiano, senza fissa dimora, accusato di furto aggravato e danneggiamento.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile, ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata in via XX settembre, usando il palo di metallo di un segnale stradale, per impossessarsi di una borsa con dentro degli attrezzi da lavoro per poi allontanarsi.

L'allarme scattato immediatamente ha permesso ai carabinieri di individuarlo, bloccarlo e recuperare la refurtiva. E' stato giudicato con rito direttissimo e condannato, con patteggiamento, a un anno di reclusione e 200 euro di multa. Pena sospesa.