La Novità - Diploma di maturità in 4 anni anche in Umbria: ecco la classe speciale scelta dal Miur

Anche l'Umbria avrà la sua classe speciale che sperimenterà il diploma di maturità in 4 anni invece che in 5 come accade e accadrà nel futuro prossimo per tutti gli altri. Diplomarsi a 18 anni per affrontare velocemente il mondo del lavoro o per scalare l'Università ottenendo una laurea triennale a 21-22 anni e una magistrale a 24 anni. Obiettivo: essere competitivi con i giovani di gran parte dell'Europa senza rinunciare ad una preparazione adeguata e innovativa. La scuola scelta dal Miur è perugina: si tratta dell'itet Capitini, già premiato dalla Fondazione Agnelli come istituto tecnico dell'Umbria. Il diploma in 4 anni sarà possibile a partire dall'anno di studio 2018-19, le cui iscrizioni sono previste per il gennaio prossimo.

L'indirizzo approvato dal Ministero è molto accattivante e in linea con le richieste di mercato: amministrazione finanza e marketing. Una preparazione importante per affrontare sopratutto corsi di laurea come Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza. Base adatta anche per chi vuole aprire start-up o attività commerciali. Il diploma in 4 anni va specificato che prevede lo stesso programma e obiettivi di quello previsto in 5 anni. Insomma uno sforzo maggiore e soprattutto orari che saranno anche allungati a secondo delle esigenze della didattica. Stando alle indiscrezioni a gennaio potrebbero essere autorizzate anche altre classi in altri istituti. Ma per quanto riguarda l'Umbria non si hanno certezze.