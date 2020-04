Sorpreso a rubare in un autolavaggio: denunciato per furto e multa salata per violazione delle norme anti-contagio

Nella rete dei controlli del territorio per la verifica del rispetto delle norme anti-contagio disposti a Perugia dall'Arma dei carabinieri, è finito un 43enne italiano che era stato individuato mentre cercava di scassinare la cassa di un autolavaggio automatico. L'uomo, alla vista della pattuglia, è fuggito con la sua auto. Ne è scaturito un inseguimento in strada che si è protratto per pochi minuti: il 43enne è stato bloccato ed è iniziata la perquisizione del mezzo. I carabinieri hanno ritrovato uno zaino con oggetti atti allo scasso e coltello a serramanico di genere proibito. Le accuse sono molteplici: furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Inoltre è stato multato (dai 400 ai 3mila euro) per il mancato rispetto delle norme COVID-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.